Non siete affatto degli ottimi ballerini? Allora questa IA potrebbe fare al caso vostro

La nuova intelligenza artificiale sviluppata dai ricercatori dell'Università della California - Berkeley potrebbe essere presto in grado di trasformare movimenti goffi e tutt'altro che aggraziati in passi di danza ben eseguiti e all'ultimo grido: tutto merito delle potenzialità messe in campo dal deep learning.

Il funzionamento di questa IA non è certo dei più semplici. Inizialmente sfrutta un algoritmo per creare una sorta di "scheletro virtuale", utile a mappare le varie posture che può assumere il corpo umano, per poi lasciare spazio ad altri due algoritmi che, lavorando in sincronia, assicurando allo "scheletro virtuale" sia un volto convincente, che assomigli il più possibile al vostro, sia una lista invidiabile di mosse in grado di sorprendere i vostri amici, che verranno eseguite per voi dalla controparte digitale.

Il sistema è in grado di leggere i passi di danza contenuti in un videoclip musicale, che verrà quindi usato come fonte, per poi importarli all'interno del proprio database e "convertirli" in mosse eseguibili dallo scheletro virtuale. Con questo procedimento il vostro alter-ego virtuale ballerà proprio come i migliori artisti, anche se i risultati ottenuti al momento sono buoni ma non certo eccelsi. Come testimonia il video, capita spesso che il vostro ballerino digitale si muova in modo poco aggraziato: un effetto causato da una gestione del motion blur e dello jittering piuttosto approssimativa, anche se a volte si può assistere alla manifestazione di problematiche ben più gravi, come braccia e gambe che sembrano addirittura sparire nel nulla.

Un'altra limitazione consiste invece nei test di movimento da far eseguire al soggetto, assolutamente necessari all'IA per "prendere le misure" e garantire un risultato ottimale. Al momento la tecnologia che dà vita a questo sistema sembra ancora acerba, ma con qualche aggiustatina qua e là potrebbe regalare grandi sorprese.