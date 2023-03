Non solo siti web ed app: uno sviluppatore ha ricreato un gioco simile a Doom con GPT-4

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo discusso di come GPT-4 sia in grado di creare siti web ed app partendo da un disegno. Ebbene, a pochi giorni dal lancio della nuova versione del modello multimodale, sul web continuano ad emergere progetti che mostrano le potenzialità dell’IA.

Su Twitter in un lungo thread lo sviluppatore e ricercatore IA Javi Lopez ha spiegato che con GPT-4 è possibile creare un prototipo di gioco in 3D simile a Doom. Ovviamente si tratta solo di un prototipo, e lo stesso Lopez evidenzia come “non si tratti di un gioco vero e proprio: non c’è nessun nemico o sparatoria ma solo una mappa labirintica in 3D”, che però può essere visto come uno stress test dell’IA.

Il procedimento è molto semplice: per raggiungere l’obiettivo Lopez ha chiesto a GPT di creare un gioco simile a Doom. A questo punto l’IA non fa altro che generare un codice sorgente HTML/Javascript da incollare su w3schools: inizialmente il ricercatore si è trovato di fronte ad un’esperienza in 2D, ma chiedendo al chatbot di crearlo in 3D la situazione cambia ed offre un’esperienza diversa, ma comunque molto basic caratterizzata da una stanza quadrata vuota. Al di la delle modifiche manuali al sorgente, che permettono di aggiungere pareti ed altri elementi, Lopez ha anche chiesto di colorarli.

Ovviamente si tratta appunto di un prototipo, che dimostra ancora una volta le enormi potenzialità del chatbot.