Non solo Sky: la Serie A sta pensando di acquistare DAZN per trasmettere il campionato

Qualche giorno fa è emersa la notizia secondo cui la Serie A potrebbe acquistare Sky per trasmettere il campionato, in vista dell’assegnazione dei diritti televisivi che nelle intenzioni dell’amministratore delegato potrebbe avvenire già entro fine anno. A quanto pare però non è l’unica opzione sul tavolo.

Qualche indicazione è arrivata dall’intervista rilasciata dall’amministratore delegato Luigi De Siervo al Corriere della Sera, dove ha parlato non solo dello stato di salute del calcio italiano e della lotta alla pirateria informatica ed IPTV, ma anche dell’acquisto di Sky. Ad una precisa domanda, il dirigente ha spiegato che l’eventualità che la Lega rilevi la pay tv di Comcast “è solo una delle ipotesi che ci è stata raccontata, ma sarà l’assemblea a decidere”.

Tra le altre idee suggestive ricevute, spiega De Siervo, “c’è anche quella di acquisire altre piattaforme, come Dazn, da utilizzare per trasmettere il canale della Lega”.

In merito al bando che dovrà portare all’assegnazione dei diritti TV, “sarà strutturato a matrioska con 3-4 soluzioni differenti. Il canale mai come stavolta più che una minaccia rischia di essere una realtà. Siamo nelle condizioni di realizzarlo, il nostro centro di produzione di Lissone è più all’avanguardia di quello della Premier”.

Sulla situazione del pezzotto, il dirigente ha quantificato in un miliardo di Euro in tre anni la perdita causata delle attività illegali, ed ha parlato della volontà del Governo di approvare un maxi provvedimento contro l’iPTV entro l’estate. “Finora è mancata la norma per un intervento in maniera legale di spegnimento del segnale. Con le leggi attuali occorrono 15 giorni, invece, come succede per la pedopornografia, il segnale dovrebbe essere cancellato in un quarto d’ora. Come possiamo convincere le tv a investire oggi sulla serie A se non facciamo vedere prima del bando che operiamo in uno stato di diritto? Senza pirati, potrebbero arrivare nuove piattaforme” ha concluso.