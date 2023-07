Questo non è uno slime, ma un vero animale che ha sorpreso tutti

Un video che ha fatto il giro del web ha lasciato i turisti e gli internauti di tutto il mondo perplessi e affascinati. Un turista di nome Wei Cheng Jian ha filmato una creatura di colore verde brillante e viscida nei pressi di un porto a Penghu, in Taiwan, e ha condiviso il filmato sulla sua pagina Facebook.

Questo essere misterioso, che sembra uscito da un film di fantascienza, ha suscitato un'ondata di curiosità e di domande: che cosa stiamo osservando esattamente? Secondo quanto riportato da National Geographic, l'animale in questione è un Lineus fuscoviridis, comunemente noto come verme nastro verde.

La parte rosa che si vede debolmente all'interno dell'immagine che potrete osservare - come sempre - in calce alla notizia, è un organo utilizzato dal verme per nutrirsi quando si trova sott'acqua. Alcuni vermi nastro, invece, utilizzano il loro proboscide per iniettare neurotossine nelle loro prede (mentre altri sono immuni a dei veleni mortali). Con oltre 1.300 specie note, la maggior parte di essi sono lunghi meno di 20 centimetri, ma alcuni possono raggiungere lunghezze sorprendenti, fino a 30 metri.

Questo verme è un membro del genere Lineus, che include il verme bootlace, uno dei vermi più lunghi conosciuti. Il Lineus fuscoviridis è stato descritto per la prima volta nel 1898 da uno scienziato chiamato Takakura e la scoperta che è diventata virale sul web recentemente ci mostra che la natura è sempre in grado di stupirci e di creare gli animali più strani.

Nel frattempo, sapete che questi vermi sono resuscitati dopo 46.000 anni?