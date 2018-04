Non solo Echo: Amazon sta lavorando sul primo robot domestico della sua storia

Amazon punta sempre più ad entrare nelle case dei propri utenti. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, la società di Jeff Bezos starebbe sviluppando internamente il primo robot casalingo, che sarebbe internamente noto con il nome in codice "Vesta", riprendendo il nome della dea romana.

Il progetto ovviamente è in fase di sviluppo presso i laboratori di Lab126, il centro di sviluppo di hardware di Amazon che in precedenza ha anche lavorato su Kindle, Fire Phone ed appunto Echo.

Dal momento che si tratta di un progetto ancora nelle fasi iniziali, non sono note molte informazioni sul funzionamento di questo robot, ma Bloomberg sostiene che si tratterà di una versione mobile di Alexa, in grado di seguire gli utenti per tutta la casa permettendogli di parlare direttamente, come accade con Echo. A livello tecnico, i robot dovrebbe includere dei software per la visione artificiale e telecamere per gli spostamenti. I primi test, come accade di consueto in questi casi, dovrebbero essere effettuati a casa dei dipendenti giù entro la fine dell'anno, con il debutto pubblico previsto nel 2019.

Al momento quindi i dettagli sono pochi, e allontanano l'idea del robot dal classico maggiordomo da casa, come quelli lanciati da altre società come LG, Mayfield Robotics e Pixar. Il robot in questione, quindi, sarà una sorta di assistente personale in movimento, riprendendo di fatto tutte le feature classiche di Echo.