Non solo Sony, anche Asus al lavoro su un top di gamma compatto

Dopo aver appreso che Sony starebbe valutando un ritorno della gamma Xperia Compact, anche altri protagonisti si starebbero preparando a rimpicciolire i propri flagship sulla scia dell'Apple iPhone 12 mini.

Secondo quanto riportato da DigiTimes, uno dei principali obiettivi di Asus al momento sarebbe quello di riuscire a lanciare entro quest'anno un nuovo Asus ZenFone Mini, smartphone compatto dalle caratteristiche premium. Sfortunatamente non abbiamo a disposizione molti altri dettagli a riguardo.

Dopo la tiepida accoglienza riservata all'iPhone 12 Mini non ci aspettavamo di sentire questo genere di notizie. Nonostante tutto però, un mercato ormai impoverito da opzioni di questo segmento non potrà che beneficiarne.

Proseguendo nel rapporto, si evince come Asus sia ormai prossima al lancio di un nuovo smartphone della linea ROG, come svelato nelle nostre anticipazioni. Il nuovo gaming phone di Asus dovrebbe prendere il nome di Rog Phone 5, sarà dotato del chip Snapdragon 888 e, secondo DigiTimes, sarà più costoso del suo predecessore.

Il nuovo gaming phone di Asus salterà quindi il 4 nella sua numerazione per via della tetrafobia, estremamente sentita in Asia. Presente anche nelle prime immagini del prodotto finale, il numero 5 non è sicuramente l'unico dettaglio estetico che abbiamo potuto apprezzare. Il protagonista indiscusso della scocca dell'Asus ROG Phone 5 è infatti un generoso pannello a matrice LCD personalizzabile, le cui funzioni, oltre all'artificio estetico, non sono ancora note.