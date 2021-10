Non solo Sottocosto, Mediaworld raddoppia: Sony Weekend con sconti su TV e soundbar

Non c'è solo il Sottocosto da Mediaworld. La catena di distribuzione infatti raddoppia e propone, fino al 10 Ottobre 2021, il Sony Weekend che propone una serie di sconti su tanti prodotti della società giapponese.

Partendo dai televisori, il Sony XR77A80J OLED da 77 pollici passa a 2999 Euro, dai 3799 Euro di listino, con un risparmio di 800 Euro. Il Sony OLED XR83A90J 2021 da 83 pollici, invece, viene proposto a 6799 Euro. Per quanto riguarda i TV a LED, invece, il KE75XH9096 da 75 pollici è disponibile a 1399 Euro, in calo rispetto ai 1849 Euro, mentre KE85XH9096 da 85 pollici passa a 2399 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 2999 Euro imposti dal produttore.

Come dicevamo poco sopra, non mancano all'appello le soundbar e gli impianti audio. La soundbar Bluetooth Sony HT-S20R a quattro casse, con supporto Dolby Digital e subwoofer attivo passa a 199,99 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 249,99 Euro di listino. In offerta segnaliamo anche la Sony HT-ZF9 con Dolby Atmos 3.1, a 599 Euro rispetto ai 799 Euro di listino, mentre la HTS350 da 2.1 canali passa a 184,99 Euro, con un risparmio di 80 Euro rispetto ai 260,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti è disponibile a questo indirizzo.