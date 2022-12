No, non avete fatto lo SPID per nulla: niente sostituzione con CIE, si parla di wallet

A fine 2022 si è discusso molto in merito al rischio cancellazione per lo SPID. Ebbene, come già accaduto in diversi altri contesti in questo periodo, il dibattito si è intensificato in modo molto rapido, tanto da portare a un commento ufficiale del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Quest'ultimo ha infatti dichiarato, ai microfoni de La Stampa, che lo SPID è "uno strumento da migliorare, non da abolire", mettendo dunque da parte le indiscrezioni che lasciavano intendere una possibile sostituzione con la CIE (Carta di Identità Elettronica). Sembra insomma che, un po' come avvenuto per la questione della ricetta elettronica, alla fine la "via tecnologica" stia prevalendo, in seguito a un intenso dibattito.

Zangrillo ha continuato spiegando che lo SPID rappresenta un "patrimonio da salvaguardare", nonché che non si può "chiedere ai cittadini di costruire nuovi rapporti con la pubblica amministrazione e poi tornare indietro, dobbiamo accompagnarli in un processo di rinnovamento". A tal proposito, "si lavorerà a un processo di evoluzione per migliorare, adeguare e armonizzare i sistemi di identità pubblica. Ricordando che lo SPID è il sistema più diffuso, utilizzato da 33 milioni di cittadini".

In conclusione, il ministro per la Pubblica Amministrazione ha affermato che "il tema non è ridurre, ma ampliare i servizi digitali a disposizione dei cittadini. Tra le novità previste dal nuovo regolamento europeo, si parla di wallet: una sorta di portafoglio in cui far confluire tutte le informazioni, dal certificato di nascita agli estremi del passaporto e della firma digitale". Insomma, sembra che per il momento il rischio cancellazione sia scongiurato, considerato anche il fatto che Zangrillo ha affermato di essere convinto che quello indicato rappresenta un obiettivo esteso non solo al Governo ma anche all'Europa.