No, non è Spiderman ma le incredibili acrobazie di una lumaca funambula

Per un fortuito caso due scienziati si sono imbattuti in un comportamento veramente strano da parte di una lumaca che, incredibilmente, si stava calando utilizzando un lungo filamento di muco verticale che usava come una specie di ponte.

Alcune scoperte avvengono veramente per caso ed in maniera del tutto fortuita. Spesso gli scienziati, durante le loro osservazioni, vengono “distratti” da altri eventi, fortuiti, che si svolgono sotto i loro occhi e questo è uno di quei casi. Due scienziati dell’Università di Newcastle, in Australia, stavano facendo delle osservazioni su una rana quando si sono imbattuti in una lumaca (appartenente alla specie Lehmannia nyctelia) che si stava calando dall’alto utilizzando un lungo filamento di muco verticale utilizzato come un ponte, legato alle due estremità. La ripresa del fortuito evento è stata pubblicata sulla rivista Austral Ecology e dal video si può notare come questo ponte di muco non sia influenzato dal peso dell’animale perché rimane grossomodo fermo, non oscilla sotto il suo peso.

Questo ponte verticale di muco ha permesso all’animale di calarsi da un’altezza non indifferente e di raggiungere il suolo in sicurezza ed in maniera veloce, scivolando sul suo stesso muco. Sembra che la lumaca abbia costruito questo ponte usando un solo, lungo, filamento di secrezione mucosa e, come ci dicono gli scienziati, sembra che questo modo di muoversi possa avere notevoli vantaggi come, per esempio, una maggiore velocità di discesa, la possibilità di scendere da grandi altezze in tutta sicurezza e, da non sottovalutare, una maggiore protezione dai predatori. Il passo successivo, ci dicono gli scienziati, è capire quali sono le proprietà chimico-fisiche di questo filamento di muco che dovrà essere analizzato in condizioni di laboratorio. Insomma, sembra che non solamente i ragni siano in grado di creare complesse strutture con la loro seta, ma anche le lumache con le loro…secrezioni mucose.

Credit immagine John Gould