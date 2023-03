Non solo stabilità: iOS 17 potrebbe contenere più novità del previsto

Nell’ultimo numero della sua newsletter Power On, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman fa il punto su iOS 17 che dovrebbe essere presentato alla WWDC. Il sistema operativo viene descritto in maniera diversa rispetto al passato, e dovrebbe contenere delle novità interessanti.

Inizialmente etichettato come un aggiornamento focalizzato principalmente sulla correzione di bug e sul miglioramento prestazionale, iOS 17 dovrebbe introdurre alcune modifiche significative.

Gurman spiega che la Mela ha deviato i suoi piani originali. iOS 17 infatti dovrebbe includere diverse funzionalità descritte come “piacevoli” che avranno lo scopo di introdurre alcune delle funzionalità maggiormente richieste da parte degli utenti su cui però non si sa molto. Il progetto è descritto internamente come “Dawn”.

La presentazione è prevista alla WWDC di Giugno con lancio pubblico in autunno, insieme alle altre major release dei sistemi operativi: sono attesi anche watchOS 10, tvOS 17, macOS 14 ed xrOS, su cui dovrebbe basarsi il visore per la realtà aumentata Apple AR mostrato internamente ai dipendenti ma che secondo i rumor trapelati nella giornata odierna non avrebbe registrato il riscontro sperato ed avrebbe lasciato alcuni piuttosto freddi.

