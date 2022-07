Non solo Steam Deck: Valve vuole portare SteamOS sulle altre console portatili

Dopo aver messo - finalmente - le mani sulla console portatile di Valve, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione completa di Steam Deck, torniamo sull'argomento per parlarvi di alcune indiscrezioni che hanno fatto il giro del web nelle ultime ore e che aprirebbero a scenari interessanti.

In particolare, si parlerebbe di una presunta volontà di Valve di spingere verso l'ottimizzazione di Steam OS nel supporto alle APU AMD di ultima generazione come l'ottimo Ryzen 7 6800U, che hanno abbandonato finalmente la grafica Vega in direzione dell'architettura RDNA2.

A quanto pare, la concorrenza non è un problema per Valve, la cui piattaforma software e l'ecosistema che le gravita attorno restano i punti cardine della strategia a lungo termine. In questo modo, Gabe Newell e soci spingerebbero in maniera piuttosto diretta e marcata verso una maggiore adozione del vero tratto distintivo di Steam Deck, vale a dire l'esperienza console-like nella navigazione e interazione con l'aggiunta delle ottimizzazioni a puntino che hanno permesso all'handheld di Valve di gestire in maniera più che accettabile anche titoli recentissimi e impegnativi.

Chiaramente, un potenziamento del supporto verso il 6800U andrebbe non solo a beneficio di una vasta platea di ultraportatili di ultima generazione, ma anche a un'interessante segmento del mercato composto da handheld animati da Windows, che a questo punto potrebbero diventare inconsapevolmente una fitta schiera di "Steam Deck Pro".

A confermare la notizia è stato l'account di GPD in una discussione con gli utenti in merito proprio all'integrazione di Steam OS sulle sue macchine. In un commento, l'azienda ha dichiarato che Valve li avrebbe contattati a marzo del 2022 per una possibile cooperazione per portare Steam OS sulla console GPD Win Max 2.



Se invece siete ancora in lista d'attesa per ricevere la vostra console da Valve, ricordiamo che l'azienda ha aumentato le spedizioni di Steam Deck esaurendo addirittura tutte le richieste del Q2.