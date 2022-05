Non solo Surface: Microsoft annuncia Project Volterra, un mini-PC modulare

Mentre ancora attendiamo l'arrivo in Italia di alcuni device Surface di Microsoft, l'azienda di Redmond ha annunciato un prodotto completamente nuovo: si tratta di Project Volterra, un mini-PC modulare basato sull'architettura Arm, che sarà disponibile "nel giro di poche settimane".

Annunciato durante il Microsoft Build, il dispositivo somiglia molto ad un Mac Mini, specie per via del form factor squadrato e delle dimensioni ridotte, ma presenta un'architettura Arm64, la stessa del Surface Pro X. Sotto la scocca del device troviamo dunque un processore Snapdragon sviluppato in esclusiva da Microsoft insieme a Qualcomm e una Neural Processing Unit (NPU) dedicata, che permetterà agli sviluppatori di creare app basate sull'IA e native per il cloud.

La particolarità principale del device è il fatto che Project Volterra avrà un design modulare, nel senso che gli utenti potranno "impilare" un Volterra all'altro e rendere più performante l'hardware. L'utilità di questo design è duplice: da una parte, garantisce al PC la versatilità necessaria per svolgere compiti più o meno pesanti; dall'altra, invece, permette agli sviluppatori di utilizzare il desktop anche come sistema di gestione e controllo dei server.

Il vero pubblico di riferimento del progetto, dunque, sono gli sviluppatori: proprio per questo, Microsoft ha annunciato che, insieme a Project Volterra, lancerà una versione nativa Arm64 di Visual Studio 2022. Finora, infatti, i device con architettura Arm64 del colosso di Redmond, come il Surface Pro X, hanno sempre utilizzato Visual Studio tramite l'emulazione dell'architettura x64, che però causava bug e problemi di performance.

Project Volterra e la riconversione all'architettura Arm di Visual Studio e VS Code dovrebbero semplificare molto il lavoro degli sviluppatori, grazie anche alla "toolchain nativa Arm" sviluppata da Microsoft, che comprende anche Visual C++, il framework .NET in versione Classic e Modern con Java, il Windows Subsystem for Andorid, il Windows Subsystem for Linux e persino Windows Terminal.