Non tutte le tecnologie presenti in Star Trek sono ritenute impossibili dagli scienzati

La serie televisiva di Star Trek è stato un caposaldo della fantascienza e della cultura pop americana a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta e dopo diversi decenni è divenuta anche fonte di ispirazione per ingegneri, astronomi e informatici.

Alcune delle tecnologie presenti nella serie, come il Tricorder, sono infatti divenute realtà, tramite l'introduzione dei cellulari, dei computer portatili, dei GPS e degli stessi analizzatori utilizzati usualmente per studiare la chimica dell'aria o delle acque.

Non tutti gli strumenti però presenti in Star Trek - di cui sono finite da poco le riprese di un nuovo film - sono facilmente realizzabili, fra tutti il teletrasporto, visto che gran parte delle tecnologie impiegate dal Capitano Kirk e dai suoi compagni possono essere ricondotti ad un'opera di fantasia.

Tuttavia, recentemente un gruppo di ingegneri è riuscito ad avvicinarsi ad un altro obiettivo, il ponte ologrammi che ogni nave della Flotta Stellare possiede a partire dalla serie di "The Next Generation".

Il ponte ologrammi creato dalla Penn Engineering è però leggermente diverso rispetto a quello presente nella serie. Non permette infatti di interagire fisicamente con le altre persone o con gli stessi ologrammi, come rappresentato nell'opere di fantascienza, ma consente di riprodurre qualsiasi ambiente 3D si ha in mente.

Il nome di questa promettente invenzione è Holodeck e permette in teoria di velocizzare enormemente la realizzazione virtuale di ambienti e di paesaggi, sotto il diretto controllo degli artisti. Utilizza essenzialmente un modello linguistico di grandi dimensioni simile a quello che viene sfruttato dai chatbot come ChatGPT, per estrapolare dalla conversazione con l'utente i parametri essenziali dell'ambiente che si desidera creare.

Holodeck inoltre accede a una libreria digitale di milioni di oggetti già realizzati a mano chiamata Objaverse, da cui la sua intelligenza artificiale può selezionare gli arredi adatti.

Questa tecnologia potrebbe essere presto utilizzata dagli sviluppatori di videogiochi, dagli autori degli effetti speciali del cinema e dai rivenditori di case e di auto, anche se si presta anche per altri scopi, che possono essere legati a esigenze più serie (ricostruire tridimensionalmente una scena del crimine, per esempio, o aiutare i medici alle prime armi ad affrontare delle crisi).

Per quanto Holodeck è promettente, è lungi dall'essere perfetto come il ponte ologrammi di Star Trek, ma se queste sono le premesse dell'intelligenze artificiale e se questa tecnologia sarà utilizzata esclusivamente da un personale esperto, il futuro promette di essere roseo.

Su INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti di oggi.