Non solo Terra: lo stablecoin aUSD di Acala crolla del 99% in poche ore

Tutti ricordiamo il caso del Depeg delle criptovalute Terra LUNA e USDT avvenuto a maggio. Oggi, a quanto pare, un nuovo stablecoin sarebbe stato vittima di un attacco hacker che avrebbe portato il suo prezzo a calare addirittura del 99%.

La criptovaluta colpita è aUSD, lo stablecoin della piattaforma DeFi di Acala. Acala è un protocollo di finanza decentralizzata esistente sulla blockchain di Polkadot e, nelle scorse settimane, ha pubblicato il suo primo stablecoin, noto con il nome di aUSD.

Sfortunatamente, pare che una vulnerabilità dei tassi di conversione, in particolare nelle conversioni tra iBTC e aUSD, abbia permesso ad alcuni hacker di infiltrarsi nei processi decisionali di Acala e di "stampare" 1,28 miliardi di token aUSD, che hanno immediatamente perso quasi tutto il loro valore per via della mancanza di denaro sufficiente a garantire il valore dello stablecoin con un conio così elevato.

Dopo aver scoperto l'exploit, Acala ha immediatamente trasferito i token "mintati per errore" sulla sua parachain proprietaria, nel tentativo di contenere le oscillazioni di prezzo di aUSD riducendo l'offerta di valuta circolante. Una parachain è una blockchain legata ad un singolo progetto: in altre parole, gli aUSD sulla parachain Acala possono essere spesi solo nel progetto di Acala e non possono essere scambiati con altre criptovalute.

Nonostante i tentativi del team di Acala, comunque, un wallet, probabilmente quello di proprietà degli hacker, contiene ancora 1,27 miliardi di aUSD e migliaia di Dollari in token Polkadot (DOT) sottratti alla pool di liquidità del protocollo DeFi di Acala. Ciò ha infine portato al depeg di aUSD, che nelle scorse ore è sceso da 1,03 a 0,009 Dollari, perdendo il 99% circa del proprio valore.

Secondo il profilo Twitter di Alice und Bob, i danni ad Acala ammontano a 1,6 milioni di Dollari, ma la possibilità di ripresa della piattaforma DeFi non sono del tutto scomparse. Intanto, Acala ha spiegato che continuerà a tracciare le attività sulla sua blockchain, in modo da riportare tutti gli aUSD "mintati" per errore sulla propria parachain e da risolvere, almeno in parte, il depeg del suo stablecoin.