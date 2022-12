Non solo Tesla: come potevano chiamarsi le auto di Musk?

È ormai passato qualche mese dall'ultimo AI Day di Tesla, in cui un raggiante Elon Musk ha mostrato il primo Tesla Optimus, prototipo funzionante del suo nuovo robot umanoide e simbolo dell'espansione del brand al di là dei confini del segmento EV.

A ulteriore conferma di questo cambio di orizzonte, giusto qualche anno fa Tesla Motors ha cambiato nome ridefinendo la sua identità più semplicemente in Tesla Inc.

Parlando proprio di nomi, di recente Elon Musk in persona ha raccontato qualcosa in più su come sia nato quello della sua compagnia, le dinamiche che gli hanno permesso di battezzarla in tal modo e come si sarebbe potuta chiamare altrimenti.

Il nome scelto da Musk era inequivocabilmente Tesla: una intuizione che ha effettivamente portato a una brand identity importante e riconoscibile in tutto il mondo, nonostante Musk abbia ironicamente affermato di preferire Edison allo scienziato serbo. Tuttavia, c'era un nodo da affrontare: nel corso di una puntata di 60 Minutes con Lesley Stahl, il miliardario di Pretoria ha spiegato che dovette acquistare il marchio da Brad Siewert, che l'aveva depositato nel '94.

Questo investimento costò a Elon Musk 75.000 dollari nel 2004, ma se qualcosa fosse andato storto l'azienda si sarebbe potuta chiamare Faraday. Curiosamente, anche questo nome è da poco sbarcato nel settore EV con la Faraday Future (FF).