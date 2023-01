Non trovate un'app sul vostro smartphone Android? Ecco alcuni consigli

Non riuscite a trovare un’applicazione che vi serve sul vostro smartphone Android? Non preoccupatevi, il robottino verde vi aiuta con certe funzionalità molto utili; se però non bastano, dovete essere voi a prestare maggiore attenzione al vostro dispositivo mobile. Ecco alcuni consigli per trovare le app sul telefono Android in pochi secondi.

Con così tante applicazioni installate nei nostri smartphone a oggi, specie se si amano i social network o i videogiochi per passare il tempo, è inevitabile che nei momenti di fretta si faccia fatica a trovare quella che ci serve in quel preciso istante. Se poi le icone o i nomi delle app si somigliano, il compito diventa ancora più arduo.

Prima di tutto, non va esclusa la possibilità che l’app da voi cercata non sia nemmeno sul vostro smartphone: magari avete premuto il pulsante "Installa" sul Google Play Store ma un errore di rete o una memoria insufficiente hanno portato all’interruzione del download. O ancora, potreste avere disinstallato l'app per errore. Il primo controllo va fatto quindi all’interno del negozio di applicazioni della Grande G: se questo mostra che avete il software d’interesse nel telefono, basta premere la voce ”Apri” o “Aggiorna”, se c’è necessità di installare una nuova versione.

Non volete aprire il Google Play Store? Potete cercare l’app nel Drawer: con un semplice swipe up nella schermata principale dello smartphone si accede alla lista completa dei programmi installati, dove si trova nella parte superiore una lente di ingrandimento. Premendola, è possibile poi digitare il nome dell’app per cercarla tra quelle a vostra disposizione: se c’è, il sistema ve la evidenzia in un attimo.

Preferite un approccio più rapido? Se avete l’Assistente Google abilitato potete dire tenere premuto il pulsante di accensione e chiamarlo al vostro servizio. A questo punto basterà dire “Apri (il nome dell’app)” e lasciare che l’Assistente elabori il comando vocale, così da aprire il programma cercato.

Parlando sempre del sistema operativo di casa Google, sapevate che Android 14 potrebbe bloccare il sideload di alcune app?