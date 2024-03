Non trovi nessuno con cui giocare? Questa IA potrebbe essere la soluzione

Il gruppo di ricerca DeepMind di Google ha annunciato una nuova intelligenza artificiale che segna un ulteriore step verso la creazione di IA in grado di competere con gli umani nei videogames.

Scalable Instructable Multiworld Agent (SIMA), questo il nome dell’IA, è in grado di apprendere come completare le attività in una serie di giochi.

I ricercatori spiegano che l’intelligenza artificiale può seguire le istruzioni che gli vengono date con un linguaggio naturale e svolgere varie attività all’interno dei giochi. Google lo definisce un “agente AI in grado di percepire e comprendere una varietà di ambienti”, e quindi intraprendere azioni per raggiungere un obiettivo indicato: ciò evidentemente si presta sia alle attività da offline (come le campagne e le modalità storia dei giochi) che online.

Per formare e testare SIMA, Google ha collaborato con otto sviluppatori, tra cui figurano Hello Games e Coffee Stain. I ricercatori lo hanno anche testato in titoli come No Man's Sky , Teardown , Valheim e Goat Simulator 3, sebbene al momento SIMA sia in grado di godere di circa 600 abilità di base: oltre ai movimenti può salire le scale ed aprire il menù per usare la mappa, mentre non è in grado di trovare risorse, costruire oggetti nel gioco o portare a termine compiti più strategici. Siamo comunque nelle prime fasi di un progetto molto ampio, ma Google non ha spiegato se intende pubblicarlo o meno.