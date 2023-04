Se non trovi la spada del gladiatore, in questa assurda illusione ottica, lui morirà!

Salve popolo di illusio-fanatici, sappiamo che per voi non c’è modo migliore per iniziare una settimana se non con una bella illusione ottica... Tuttavia, qualcuno non è proprio felice del vostro “sadismo”: il gladiatore protagonista di questo enigma sembra aver perso la sua arma, riuscirai a salvargli la vita prima che un leone lo sbrani?

Con questa grafica, messa in rete dal consueto Jagran Josh, ritorniamo alle prese con le prove visive di percezione; niente parole che si ripetono, niente disegni in bassa risoluzione, solo voi è un soggetto chiaro ed inequivocabile. Molti di voi apprezzano questo tipo di illusioni in quanto casti di equivoci o forme indecifrabili. Nondimeno, questo non significa che la sfida è più semplice del previsto!

Il nostro “Ispanico” non sembra molto contento di sfidarsi con un leone o con Narcisso, forse perché non ha niente per offendere il suo nemico. Infatti, il vostro compito è quello di trovare la sua arma e salvargli la vita.

Se siete arrivati a questo punto dell’articolo, beh, è chiaro che volete un suggerimento; tuttavia, dovreste avere più premura a fare attenzione a dove mettete i piedi.

