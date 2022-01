Non solo gli umani complottano: 'regina delle scimmie' sale al trono con un colpo di stato

La storia evolutiva dell’essere umano è legata ad un gruppo animale che condivide i medesimi antenati, ovvero le scimmie. Per quanto in apparenza diverse, queste ultime possiedono diverse doti affini all’essere umano. Oggi, infatti, scopriremo il colpo di stato di un macaco per diventare la “regina delle scimmie”.

Nella Terra del sol levante si è verificato un evento stupefacente. Nel giardino zoologico di Takasakiyama, una femmina di macaco dalla faccia rossa ha preso il controllo di un gruppo di 677 membri con la forza bruta.

L’esemplare si chiama Yakei ed è una giovane femmina di 9 anni a capo di un gruppo di primati che conta centinaia di membri. Si tratta del primo esemplare dominante di genere femminile in 70 anni di storia del parco naturale.

L’ascesa della regina delle scimmie non è stata affatto pacifica. Circa un anno fa l’esemplare ha prima aggredito brutalmente sua madre, femmina di alto rango del gruppo, per poi scatenare una vendetta contro i quattro esemplari maschi di grado maggiore.

Yakei, fomentando questo "colpo di stato primate", si è rivalsa contro il membro alfa del gruppo, Nanchu, un maschio di 31 anni il cui regno è durato 5 anni. Ma i primati sanno anche essere educati, come mostrano i gentili segni di saluto delle scimmie.

Stravolgimenti di potere, causati da aggressioni coalizzate, si verificano periodicamente, ma un colpo di stato promulgato da esemplari femmine aggressive rappresenta un avvenimento più unico che raro nella struttura sociale dei macachi. Per intenderci, avvenimenti simili sono appena una manciata nel record scientifico, secondo quanto affermato, in un’intervista al New York Times, da Yu Kaigaishi, ricercatore della Japan Society for the Promotion of Science.

La struttura sociale dei macachi giapponesi si basa su interazioni sociali consumate presso calde sorgenti termali e gerarchie molto rigorose. Le scimmie di grado maggiore possiedono privilegi in relazione al cibo e all’accoppiamento. Di solito gli esemplari maschili possiedono un rango basato sull’anzianità, ma possono decidere di lasciare il gruppo una volta diventati subadulti. Le femmine, invece, si innestano automaticamente nella struttura gerarchica con un grado inferiore a quello materno.

Spesso, però, accade che un gruppo di macachi possa coalizzarsi e prendere con la forza una posizione sociale di maggiore livello. Secondo Kaigaishi, tali avvenimenti interessano solitamente esemplari di genere maschile ed è proprio per questo motivo che l’ascesa al trono della giovane Yakei rappresenta un evento straordinario.

La giovane, infatti, dopo aver ottenuto il grado di femmina dominante ha cominciato ad esprimere comportamenti maschili, camminando fieramente con la coda sollevata e scuotendo i rami degli alberi fragorosamente.

Di recente, però, l’egemonia di Yakei è apparsa minacciata. Sembra che la causa di tale sconvolgimento sia adducibile alla stagione degli amori. Il continuo monitoraggio del gruppo, infatti, ha portato alla luce i corteggiamenti indesiderati di un maschio diciottenne di nome Rufy.

Il campanello di allarme giunge dai comportamenti della giovane Yakei, la quale mostra segni di paura nell’interazione con Rufy. In merito a tale comportamento, Kaigaishi ha dichiarato "Ho notato che Yakei mostrava un'espressione facciale tipica degli individui subordinati contro Rufy" e continuando "Inoltre, ho osservato Rufy che spingeva via Yakei per monopolizzare il cibo".

Secondo i ricercatori, Rufy potrebbe star lentamente spodestando Yakei come alfa del gruppo, oppure potrebbe trattarsi solo di una forma di corteggiamento, che lascerebbe intatto il dominio della "regina delle scimmie".

Se siete appassionati di curiosità sul mondo dei primati, sapevate quanto sono forti i gorilla paragonati agli esseri umani?