Non usate da tempo il vostro abbonamento a Netflix? Sarà cancellato in automatico

Novità in arrivo per gli abbonati Netflix. La società infatti sta introducendo un alert che avviserà coloro che non usufruiscono da tempo delle sottoscrizioni, pur pagandole regolarmente. Il colosso di Reed Hastings, infatti, invierà delle mail in cui esorterà gli utenti a cancellare il profilo per evitare lo spreco di denaro.

Gli alert saranno visualizzati da due categorie di iscritti:

a coloro che si sono registrati da almeno un anno e che non hanno guardato nulla;

a coloro che non hanno guardato nulla negli ultimi due anni.

Le comunicazioni saranno inviate sia via mail che attraverso delle notifiche su smartphone e tablet. Se gli utenti non risponderanno, la società americana annullerà automaticamente l'abbonamento.

Prima di procedere con questo "ripulisti", Netflix ha stimato che gli utenti che soddisfano questo requisito sarebbero meno dello 0,5% del totale, e gli eventuali annullamenti sono già stati messi in preventivo e contabilizzati negli ultimi risultati finanziari.

Ovviamente, coloro che decideranno di annullare l'abbonamento potranno recuperare le preferenze, i profili e la cronologia entro 10 mesi, dopo di che l'account sarà definitivamente cancellato e si dovrà ricominciare da zero, in casi di nuova iscrizione.

Netflix ha annunciato 15,7 milioni di nuovi abbonati lo scorso aprile, in occasione della conference call tenuta in piena quarantena. Negli ultimi giorni la società sta anche ripristinando la qualità dello streaming in Europa.