Non usi queste 3 utili feature del tuo iPhone? È il momento di rimediare!

Gli smartphone hanno sempre funzionalità che possono essere davvero utili ma che, magari, non vengono utilizzate così spesso dagli utenti. Vale anche per gli iPhone di ultima generazione: dopo avere visto come nascondere sfondo e notifiche con AoD attivo, ecco tre feature molto utili che forse non state utilizzando.

Se siete in possesso di un iPhone e non avete mai utilizzato le seguenti tre funzionalità, è decisamente tempo di rimediare. Conoscete la feature Live Text? Se la risposta è negativa, vi siete persi una delle funzioni più utili dei dispositivi della Mela. Come si attiva e come funziona? È molto semplice: quando accendete l’app Fotocamera potete acquisire rapidamente del testo per copiarlo e incollarlo ovunque, semplicemente cercando l’icona apposita in basso a destra mentre si riprende un documento con la fotocamera stessa. La feature in questione, sia chiaro, è disponibile su tutti i modelli successivi all’iPhone X.

Volete riordinare la vostra schermata Home? Non serve trascinare ogni singola icona, una alla volta, da una videata all’altra: se volete organizzare rapidamente più app in una cartella basta toccare e tenere premuta un’icona fino a quando tutte quelle visualizzate non “ballano”. A quel punto, basta spostare un’icona e usare un altro dito per raccogliere qualsiasi altra app in una selezione di gruppo. Da qui, potete trascinare le app in giro per depositarle tutte dove si desidera.

Infine, se usate frequentemente le emoji potreste adorare questa feature: se avete i suggerimenti di testo attivi, basta scrivere la descrizione di una emoji per trovare nella barra dedicata le faccine corrispondenti. Ad esempio, scrivendo “Piango” o “Piangere” ci saranno eventuali testi suggeriti e, giusto accanto, una o più emoji di volti con le lacrime che scorrono.