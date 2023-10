Non vedrete mai dei narvali all'acquario per questo tragico motivo

I narvali, spesso definiti "unicorni del mare" a causa del loro lungo dente a spirale, sono tra le creature più affascinanti. Questi cetacei, che vivono nelle fredde acque dell'Artico Atlantico, sono noti per la loro timidezza e natura schiva, rendendo difficile la loro osservazione e studio.

Ciò che potrebbe sorprendere molti è che, nonostante la loro popolarità, i narvali sono praticamente assenti negli acquari di tutto il mondo. E c'è una ragione seria. In Nord America, ci sono stati solo due tentativi di tenere i narvali in cattività, e entrambi si sono conclusi in modo tragico.

Il primo tentativo risale al 1969, quando l'Acquario di New York a Coney Island ha accolto un giovane di nome Umiak. Purtroppo, la sua permanenza nella struttura è stata breve. Meno di un anno dopo il suo arrivo, è morto di polmonite. Il secondo tentativo è stato fatto dall'Acquario di Vancouver in Canada nel 1970.

Nonostante l'iniziale entusiasmo del pubblico, la situazione si è rapidamente deteriorata. In meno di un mese, tre cuccioli sono morti e, entro novembre, anche le due femmine sono decedute. Alla fine, anche il narvalo maschio, Keela Luguk, ha incontrato lo stesso destino. Perché i narvali non prosperano in cattività? Sebbene non ci sia una risposta definitiva, è evidente la loro natura sensibile (che può essere spiegata solo con la Teoria del Caos).

Il loro iconico "dente" è dotato di 10 milioni di terminazioni nervose che rilevano sottili variazioni di temperatura, pressione e altro. Inoltre, sono estremamente sensibili al rumore prodotto dall'uomo. Di fronte a questi fatti, è improbabile vedere in futuro ulteriori tentativi in cattività. Probabilmente, però, li vedremo come ologrammi, come fa questo circo.