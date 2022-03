No, non è vero che la Russia abbandonerà sulla Stazione Spaziale un astronauta

Così come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, un video del notiziario statale russo RIA Novosti mostrava il possibile schianto della Stazione Spaziale Internazionale. Nel filmato l'astronauta della NASA Mark Vande Hei veniva lasciato sulla ISS piuttosto che ritornare sulla Terra come concordato.

Molti, anche a causa delle affermazioni di Dmitry Rogozin, direttore generale dell'agenzia spaziale federale russa Roscosmos, credevano che la Russia volesse abbandonare l'astronauta americano sulla Stazione Spaziale. Tuttavia, la NASA ha sottolineato che la partnership con l'ISS sta continuando come al solito. Lo stesso Rogozin ha recentemente affermato che Vande Hei tornerà a casa secondo i piani.

Vande Hei partirà dalla Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una Soyuz a marzo 30 con due cosmonauti russi, Anton Shkaplerov e Petr Dubrov, e atterrerà con loro in Kazakistan. L'astronauta dell'agenzia spaziale americana tornerà a casa come previsto. I funzionari "si stanno preparando per il ritorno di Mark e tutte le normali operazioni sono in atto per consentirci di farlo", ha dichiarato l'amministratore associato della NASA per le operazioni spaziali, Kathy Lueders, durante una conferenza stampa.

Nonostante ciò, i funzionari dell'agenza spaziale americana si stanno già preparando in caso di abbandono della Russia, grazie ad una navicella spaziale Northrop Grumman Cygnus - che si trova già sull'ISS - che dovrebbe effettuare il primo riavvio operativo della stazione da parte di una navicella spaziale statunitense (e ci potrebbe pensare anche Elon Musk).

Insomma, sicuramente la situazione è incerta, ma le due agenzie non verranno meno ai loro patti... speriamo.