No, non è vero che gli specchi capovolgono le cose da sinistra a destra

Gli specchi sono quei misteriosi oggetti che ci mostrano una versione di noi stessi che sembra invertita... ma è davvero così? La risposta, sorprendentemente, è no. Gli specchi non capovolgono le cose da sinistra a destra, come molti credono. Lo sappiamo, molto probabilmente adesso siete sotto shock, ma vi spieghiamo tutto.

Questa idea errata è stata recentemente messa in discussione da un video su TikTok che ha spinto gli scienziati a spiegare la realtà dietro il funzionamento degli specchi. La verità è che tutto ciò che vediamo riflesso è il risultato delle leggi dell'ottica, un campo della fisica che studia il comportamento della luce.

Quando guardiamo un oggetto nello specchio, la luce viaggia in linee rette dai nostri occhi all'oggetto e viceversa. La luce si riflette sullo specchio in base all'angolo con cui la colpisce, e questo è il motivo per cui possiamo vedere dietro gli oggetti (un po' come nel mondo quantistico, quasi). Ma la cosa più affascinante è che gli specchi creano una versione "rovesciata" del nostro mondo, non da sinistra a destra, ma piuttosto da dentro a fuori.

Per fare un esempio, immaginate un guanto per la mano sinistra: non si adatterà alla mano destra a meno che non lo rovesci. Ecco cosa fanno le leggi dell'ottica con gli specchi piatti. La prossima volta che guarderete il vostro riflesso, quindi, ricordate che questa non è magia, ma pura scienza, che vi mostra una versione di voi stessi tanto reale quanto enigmatica.

