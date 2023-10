No, non è vero che l'uso di cannabis aumenta la creatività, per uno studio

È un'idea diffusa che fumare cannabis possa stimolare la creatività, un concetto che sembra avere radici profonde nella cultura popolare, con figure iconiche come Steve Jobs e Lady Gaga che hanno elogiato le proprietà "creatività-inducenti" della marijuana. Tuttavia, questa nozione comune potrebbe non essere del tutto accurata.

Nonostante la crescente legalizzazione della cannabis in molte parti del mondo, la ricerca accademica sulle sue implicazioni è ancora in fase embrionale. Ma con l'apertura di nuovi orizzonti, alcuni ricercatori si sono posti una domanda fondamentale: la cannabis rende davvero più creativi? Un team di studiosi dell'Università di Washington e della National University of Singapore ha deciso di esplorare questa questione.

Hanno condotto due studi, coinvolgendo oltre 300 consumatori regolari di cannabis. Nel primo, ai partecipanti è stato chiesto di elencare usi creativi per un mattone, mentre nel secondo, di immaginare soluzioni innovative per aumentare i ricavi di una band musicale. I risultati sono stati sorprendenti. Sebbene i consumatori di cannabis si sentissero più felici e pensassero di essere più creativi, un panel esterno di esperti non ha riscontrato differenze significative nella creatività tra i partecipanti "sobri" e quelli "alterati".

Questi risultati suggeriscono che, mentre la cannabis sembra non danneggiare la creatività, potrebbe anche non potenziarla come si crede comunemente. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che la percezione della propria creatività potrebbe essere amplificata sotto l'effetto della cannabis. Quindi, mentre occasionalmente fumare potrebbe non influire negativamente sulla generazione di idee creative, potrebbe alterare la capacità di valutare correttamente la qualità di tali idee.

In sintesi, la cannabis potrebbe non renderti più creativo, ma potrebbe farti sentire come se lo fossi.