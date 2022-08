Non vogliamo allarmarvi, ma c'è 1 possibilità su 6 che erutti un mega-vulcano

L'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai è stata una delle più grandi mai registrate e l'evento ha creato una tsunami, distrutto un'isola e causato danni incredibili al PIL della regione. L'esplosione è durata solo 11 ore, ma se la sua estensione fosse stata più a lungo nel mondo si sarebbe creato il caos.

Se l'eruzione fosse durata più a lungo e fosse stata un po' più forte, avremmo potuto avere una catastrofe globale. Quest'ultima, avverte un vulcanologo in un commento su Nature, è un avvenimento probabile al quale siamo tristemente impreparati, un po' come l'interruzione della rete globale dell'internet a causa del Sole.

Gli esperti classificano le eruzioni grazie all'Indice di esplosività vulcanica (VEI, dalla frase inglese "Volcanic Explosivity Index") che va dall'1 all'8. Le eruzioni VEI 8 sono relativamente rare, come l'evento di Yellowstone di 2.1 milioni di anni fa, ma le VEI 7 non sono così rare: le probabilità di un evento del genere entro questo secolo sono di circa 1 su 6.

L'ultima eruzione del genere fu quella del 1815 del Monte Tambora, la più grande mai registrata nella storia umana, che bloccò una parte dei raggi solari e portò al fallimento dei raccolti in tutto il mondo. Secondo Michael Cassidy dell'Università di Birmingham e Lara Mani dell'Università di Cambridge, il rischio di una grande esplosione vulcanica entro decenni è significativo.

“Laddove il monitoraggio locale da terra non è fattibile, in particolare nelle aree remote, l'osservazione satellitare e aerea diventa essenziale", scrivono i ricercatori su Nature. “Per più di due decenni, i vulcanologi hanno chiesto il lancio di un satellite dedicato all'osservazione dei vulcani." Non possiamo impedire a una vulcano di eruttare - almeno non ancora - ma possiamo prestare maggiore attenzione ed essere preparati a reagire di conseguenza.