Non volete apparire online quando usate WhatsApp? Sta arrivando la feature per voi!

In seguito al lancio della migrazione chat da Android a iOS e viceversa per tutti gli utenti WhatsApp con le ultime versioni disponibili su iPhone e smartphone del robottino verde, dalla più recente beta per Android spunta una funzionalità estremamente utile per chi vuole nascondersi dagli altri contatti.

Come ripreso dai vigili colleghi di WABetaInfo, nella beta 2.22.16.12 del servizio di messaggistica di casa Meta ha fatto la sua comparsa una feature pensata per nascondere lo stato Online quando si è connessi. A oggi, infatti, tutto ciò che si può nascondere agli altri numeri di telefono è l’ultimo accesso; in futuro, però, sarà possibile nascondersi completamente agli occhi degli altri contatti.

Come potete vedere dallo screenshot in calce alla notizia, infatti, sotto la sezione di modifica per le impostazioni dell’ultimo accesso arriverà la voce “Chi può vedermi quando sono online”, con due voci selezionabili: “Tutti”, garantendo così la visualizzazione normale dello stato di connessione a chiunque abbia salvato il nostro numero su WhatsApp, e “Uguale all’ultimo accesso”, ovverosia a un numero limitato di contatti o a nessuno, a seconda dell’impostazione selezionata appena sopra. A ciò WhatsApp aggiunge che “se non si condivide l’ultimo accesso o lo stato online con altri contatti, non sarà possibile vedere lo stato altrui”.

Trattandosi di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, non risulta accessibile a tutti; se non altro, tanti utenti saranno soddisfatti sapendo che i tecnici del servizio stanno lavorando su tale feature.

Altra novità in fase di sviluppo riguarda la possibilità di pubblicare note vocali nello Stato.