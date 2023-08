Non volete sapere quanti germi contiene in realtà il vostro telefonino

I nostri smartphone sono diventati estensioni di noi stessi, compagni onnipresenti che portiamo ovunque. Mentre ci preoccupiamo delle app, delle foto e delle notifiche, pochi di noi riflettono su un aspetto meno piacevole: quanti germi ospita il nostro dispositivo? Recentemente, gli scienziati hanno esplorato questa questione e non vi piacerà.

I risultati delle ricerche mostrano che gli smartphone possono essere veri e propri focolai di batteri. Questo non dovrebbe sorprendere, dato che li maneggiamo costantemente, li appoggiamo su superfici varie e, a volte, li usiamo persino in bagno.

Ma la vera sorpresa sta nella quantità e nella varietà di microbi presenti. Alcuni di questi organismi sono innocui, ma altri possono causare infezioni o malattie se entrano in contatto con parti vulnerabili del nostro corpo, come occhi, bocca o ferite.

Insieme a E. coli, i batteri più comuni sono: Staphylococcus, che spesso causa infezioni da stafilococco della pelle; Actinobacteria, un'ampia famiglia di batteri che può causare tubercolosi, difterite e vaginosi batterica; Citrobacter, che può portare a infezioni del tratto urinario, sepsi e meningite; Enterococco, che può causare una serie di infezioni, inclusa la meningite.

Sebbene la presenza di germi sia una realtà inevitabile della vita, la densità di questi microorganismi sui telefoni ha spinto gli esperti a consigliare una pulizia regolare dei dispositivi. Utilizzare salviette antibatteriche o soluzioni specifiche può aiutare a ridurre il carico microbico e a mantenere il telefono più igienico.

Oltre alla pulizia, è essenziale adottare buone abitudini, come evitare di usare il telefono mentre si mangia o dopo aver toccato superfici potenzialmente contaminate (questa però non è una scusa per buttarlo).