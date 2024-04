Questo non è un water, ma un'opera d'arte e tecnologica dal costo spropositato

Al Fuorisalone di Milano c’è davvero di tutto. Alla fiera in corso in questi giorni nel capoluogo lombardo c’è spazio non solo per il design per la casa, ma anche per la tecnologia come dimostrato dal progetto presentato da Kohler ed il designer britannico Samuel Ross.

Si tratta sostanzialmente di una toilette intelligente reinventata, battezzata Formation 02 Kohler x SR_A ed in vendita da ieri al prezzo di 25mila Dollari.

Come leggiamo direttamente sul sito web di Kohler, la toilette intelligente vuole unire design, comfort ed ovviamente pulizia. “Ispirandosi al modo in cui l'acqua in movimento scolpisce il suo ambiente, Samuel Ross e il suo studio SR_A hanno reinterpretato le curve morbide e organiche della toilette Eirsmart in una forma audace e brutalista, pur mantenendo le sue tecnologie avanzate di comfort e pulizia” si legge nella descrizione ufficiale.

La toilette ha un sedile riscaldato, pulizia del bidet personalizzabile, apertura e chiusura automatica e due opzioni di controllo che creano un’esperienza di comfort e pulizia.

Il produttore ha confermato che sono state prodotte solo 99 unità: gli interessati quindi devono affrettarsi a procedere con l’acquisto. Cosa ne pensate? Lo acquistereste per la vostra abitazione? Fatecelo sapere come sempre tramite la sezione commenti della notizia.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti oggi su