Non solo X Premium: lanciato anche X Pro, Twitter Blue va in pensione una volta per tutte

A meno di un anno dal suo annuncio, Twitter Blue va in pensione. Nelle scorse ore, il servizio in abbonamento di Twitter è stato infatti definitivamente sostituito dal "nuovo" X Premium, che ne eredita tutte le caratteristiche principali insieme ad una manciata di nuove funzioni per i "power user" che usano i social per lavoro, chiamate collettivamente "X Pro".

Per la verità, X Pro sostituisce il "vecchio" Tweetdeck, un insieme di tool pensati per gli utenti business di Twitter. Come spiega un post su X dell'ex-account di Tweetdeck, ora rinominato semplicemente "Pro", "gli abbonati a Premium possono ora accedere alla nuova versione di X Pro tramite l'apposita sidebar sulla versione web di X". Il nuovo servizio, che è stato pensato espressamente per chi lavora con i social, per gli influencer e per i social media manager delle aziende, verrà dunque inizialmente reso disponibile solo nella versione per browser di X, con un rollout per iOS e Android che arriverà solo in seguito.

Tra le novità in arrivo abbiamo decks, che permetterà di organizzare più profili e post in spazi di lavoro diversi e separati tra loro, in modo da permettervi di tenere sempre sotto controllo le vostre pubblicazioni, di gestire più account e di realizzare più post e contenuti al contempo. Ci sarà poi un "post composer" avanzato, che vi darà opportunità aggiuntive per la creazione dei vostri contenuti: per esempio, accanto all'estensione del numero di caratteri per post su X, gli utenti Pro avranno la possibilità di gestire sondaggi, caricare foto e video in alta risoluzione e rielaborare i thread di risposte e commenti ai propri post.

Sarà poi implementato un "motore di ricerca avanzato e semplificato" per gli utenti Pro, anche se non è chiaro quali feature aggiuntive vanti quest'ultimo rispetto al classico sistema di ricerca di Twitter-X. Infine, sarà attivata la visualizzazione picture-in-picture per i video, che così resteranno visualizzabili durante ogni attività svolta su ciascuna delle tab del social network.

Attenzione, però: X Pro non è X Premium. X Pro, infatti, rappresenta solo tutte le funzioni per professionisti dell'abbonamento a X Premium, che finora non erano state implementate nella nuova sottoscrizione ma che sono state disponibili per qualche tempo per gli utenti di Tweetdeck. Insomma, il passaggio dal "vecchio" al nuovo abbonamento è ormai completo.