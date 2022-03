Non solo Xiaomi 12: domani arrivano anche Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Buds 3T Pro!

In seguito alla conferma del lancio italiano di Xiaomi 12, fissato a domani 15 marzo 2022 alle 13:00 ore italiane, le pagine del colosso cinese hanno anche svelato il debutto nel Belpaese di altri due prodotti interessanti: gli auricolari Xiaomi Buds 3T Pro e lo smartwatch Xiaomi Watch S1.

Tra ieri, domenica 13 marzo 2022, e oggi sulla pagina Facebook di Xiaomi Italia sono apparsi nuovi poster teaser del lancio dei due dispositivi detti sopra nel medesimo evento dedicato a Xiaomi 12. Insomma, la società sembra avere proprio intenzione di fare le cose in grande!

Lo smartwatch Xiaomi Watch S1 è già stato presentato in Cina a fine dicembre 2021 e, salvo modifiche per una variante globale, ci si dovrebbe trovare dinanzi a un orologio con cassa in acciaio inossidabile e vetro a coprire il display AMOLED da 1,43 pollici. A ciò si aggiungono una batteria da 470 mAh, microfono e casse incorporate per effettuare le chiamate, resistenza all’acqua fino a 5ATM, 117 modalità sportive, sensore cardiofrequenzimetro e SpO2. In poche parole, Xiaomi Watch S1 si propone come smartwatch premium perfetto per un utilizzo quotidiano, specialmente in contesti eleganti.

Relativamente alle Xiaomi Buds 3T Pro non conosciamo invece tanti dettagli; pertanto, evitando possibili speculazioni, non ci resta che aspettare la giornata di domani per sapere ogni informazione ufficiale, dalle specifiche ai prezzi nei negozi.

