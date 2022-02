Non solo Xiaomi, POCO lancia i suoi sconti di San Valentino: fino al 20%

Dopo aver trattato l'iniziativa di Xiaomi legata a San Valentino, ci soffermiamo ora su altre promozioni di questo tipo. Tuttavia, ora il brand al centro delle offerte è POCO: si arriva a sconti fino al 20% sui vari smartphone.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, l'iniziativa promozionale, iniziata il 31 gennaio 2022 e con scadenza fissata al 14 febbraio 2022 (ergo la giornata di San Valentino), mette in offerta tre dispositivi specifici, ovvero POCO F3 5G, POCO M3 Pro 5G e POCO M4 Pro 5G. Tra l'altro, sono coinvolte diverse varianti di questi smartphone.

Più precisamente, come potete approfondire direttamente tramite il portale ufficiale di POCO, il modello da 6/128GB di POCO F3 viene proposto a un prezzo finale di 299,90 euro (al posto di 369,90 euro). La variante dello smartphone da 8/256GB viene invece venduta a un costo pari a 329,90 euro (anziché 399,90 euro). Per ottenere questi prezzi, è necessario in ogni caso utilizzare il codice sconto F35G20.

Passando, invece, a POCO M3 Pro 5G, quest'ultimo viene proposto a 159,90 euro (al posto di 199,90 euro) nel modello da 4/64GB, nonché venduto a 179,90 euro (anziché 229,90 euro) nella variante da 6/128GB. In questo caso, il codice da usare è M3PRO20.

Arrivando, infine, a POCO M4 Pro 5G, per quest'ultimo non c'è alcun coupon, ma semplicemente è attivo uno sconto di 30 euro su entrambe le varianti del dispositivo. Infatti, il prezzo del modello da 4/64GB è ora di 199,90 euro (al posto di 229,90 euro), mentre il costo della variante da 6/128GB è pari a 219,90 euro (anziché 249,90 euro). Insomma, se state cercando un nuovo smartphone non troppo costoso (che sia per voi o per la vostra dolce metà), potrebbe interessarvi dare un'occhiata agli sconti di POCO per San Valentino.