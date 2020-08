La nonna ha sempre ragione: il miele aiuta davvero contro il raffreddore

Tra tutti i rimedi naturali consigliati dalla nonna, uno dei più famosi è bere tè caldo o grappa assieme al miele per alleviare raffreddore, naso chiuso o mal di gola: a quanto pare funziona davvero! Uno studio recente dell’Università di Oxford ha confermato che il miele è un ingrediente più che efficace, e non ha nemmeno controindicazioni.

Lo studio condotto dai ricercatori Hibatullah Abuelgasim, Charlotte Albury e Joseph Lee ha esaminato i database di ricerca per studi pertinenti che includevano il miele tra gli ingredienti consigliati assieme alle cure usuali, per poi coinvolgere 1.761 pazienti di età diverse in 14 studi clinici. L’analisi dei dati raccolti ha dimostrato che il miele è più efficace di molte altre cure nel migliorare i sintomi, per esempio diminuendo la frequenza e la gravità della tosse. Alcuni casi hanno anche rivelato che l’utilizzo del miele accorcia di 1-2 giorni la durata dei sintomi.

Ma perché il miele funziona così bene contro i tipici malanni di stagione, rispetto ai classici antistaminici o antibiotici? Stando a quanto scoperto dai ricercatori, che comunque ritengono necessari altri studi per raggiungere conclusioni definitive a causa della complessità del miele, l'assenza di controindicazioni e del rischio di creare resistenze batteriche lo rendono meno dannoso rispetto alle solite alternative terapeutiche, evitando di causare danni sul medio-lungo termine a causa della resistenza antimicrobica. Per questo, il miele è consigliato dai medici per trattare in sicurezza i sintomi del tratto respiratorio superiore.

Il miele non è l'unico cibo sano che ci aiuta a stare meglio: secondo un'altra ricerca recente, una dieta sana a base di verdure e legumi può ridurre il rischio dell'insorgere del Parkinson; la dieta per eccellenza rimane quella mediterranea, consigliata anche dagli esperti.