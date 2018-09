Nonostante le polemiche, parte in 12 città italiane la sperimentazione del taser

Nonostante le polemiche, il Ministero dell'Interno tira dritto e lancia oggi la sperimentazione della pistola elettrica (taser) in dodici città italiane. Sperimentazione che diventerà effettiva solo mercoledì prossimo, con gli agenti delle forze dell'ordine che avranno in dotazione il taser.

A livello tecnico, si tratta di una pistola che attraverso alcuni impulsi elettrici mira ad inibire i movimenti di coloro che vengono colpiti.

L'iter legislativo risale al 2014, e prevede la sperimentazione per Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri. Le città che rientrano nella prima parte del progetto sono Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Genova, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. Resta invece fuori la capitale Roma.

Dal prossimo 20 Marzo i taser entreranno in dotazione per tutti gli uomini delle forze dell'ordine addestrati attraverso un corso di formazione di tre giorni.

Nel corso di un'intervista rilasciata per Quotidiano.net, il comandante provinciale dei Carabinieri di Milano Luca De Marchis ha rassicurato tutti sul fatto che "gli operatori che lo useranno da qui a dicembre sono stati preparati all'utilizzo di questo nuovo strumento". Il caso maggiormente usato come esempio è quello di un uomo in stato di alterazione psicofisica armato di coltello o accetto. Di fronte ad un caso come questo, ad oggi il pubblico ufficiale può spruzzargli in faccia lo spray al peperoncino per disorientarlo o puntargli l'arma d'ordinanza. Da mercoledì però la situazione sarà diversa ed il Poliziotto potrà usare la pistola elettrica.

Il Viminale nel decreto firmato di recente ha anche previsto un periodo di perfezionamento di 90 giorni che segue il corso di formazione.

Il funzionamento del taser è molto semplice: "l’operatore tira fuori il taser, di colore giallo per evitare che venga confuso con la pistola, e lo mostra all’aggressore per fargli capire che sta per utilizzarlo. C’è poi un ulteriore segnale di avvertimento: il carabiniere può azionarlo a distanza, producendo una scintilla che punta a scoraggiare chi gli sta davanti" sottolinea De Marchis, il quale si sofferma su un aspetto non di secondaria importanza. Agli agenti infatti è stata data l'indicazione di mirare alla schiena o alle gambe, e non alla testa o la parte alta del torace, e dopo ogni uso "verrà richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per sincerarsi delle condizioni della persona colpita".

Questa mattina il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, attraverso una dichiarazione ha evocato l'utilizzo del taser anche sui treni, "in prospettiva mi piacerebbe che fosse presente in tanti ambienti, penso ad esempio ai treni su cui si viaggia. Non può essere un'avventura viaggiare sui treni" ha affermato il titolare del Viminale.