Nord Corea cerca di lanciare un satellite nello spazio, ma si schianta in acqua

La Nord Corea è sicuramente un paese peculiare e, oltre ad essere rimasti letteralmente nel 112, si tratta di un luogo estraneo al mondo come lo conosciamo. Recentemente l'agenzia spaziale della nazione ha cercato di lanciare un satellite nello spazio, ma il risultato è stato sicuramente non encomiabile poiché è finito nell'oceano.

Quello che sappiamo è che il satellite Malligyong-1, lanciato su un razzo Chollima-1 di produzione della Corea del Nord, ha subito un malfunzionamento del secondo stadio ed è precipitato rovinosamente in acqua.

Così come osserva il The Guardian, questo è il sesto tentativo del paese, che cerca di lanciare un satellite dal 2016. Dopo il lancio, sia il Giappone che la Corea del Sud hanno attivato le sirene per la segnalazione di un pericolo, anche se sono state rapidamente annullate dopo aver capito cosa stava succedendo.

Successivamente dei funzionari della Corea del Sud hanno rivelato di aver recuperato parte di quello che si ritiene essere il relitto del razzo. "Gli esperti tecnici saranno in grado di ottenere una visione straordinaria della competenza della Corea del Nord con i booster a più stadi recuperati dai detriti", ha affermato all'Agence France-Presse un analista di sicurezza con sede negli Stati Uniti.

Le informazioni che ci arrivano da questo luogo sono sicuramente limitate, ma sapete che l'intera infrastruttura internet della Corea del Nord è stata messa KO da un singolo hacker?