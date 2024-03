In Nord Corea c'è l'unica scimmia al mondo che fuma sigarette

A Pyongyang in Corea del Nord, tra le novità del rinato zoo cittadino, spicca una stella insolita: Azalea, una chimpanzé che ha sviluppato l'abitudine di fumare, diventando immediatamente l'attrazione prediletta dei visitatori.

La scimmia diciannovenne, conosciuta in coreano come Dallae, un nome che evoca la delicatezza delle azalee (ovvero dei fiori rosa), ha sorpreso il pubblico perché accende da sola le sue sigarette, un pacchetto al giorno, secondo quanto riferiscono i funzionari dello zoo, riaperto a luglio dopo un'importante ristrutturazione.

Nonostante le polemiche che un simile comportamento possa suscitare altrove - ovvero nel mondo civilizzato - a Pyongyang, i visitatori sembrano trovare divertimento nello spettacolo offerto da Azalea, che, sotto la guida del suo addestratore, si esibisce anche in semplici danze e ringraziamenti (sapete che in Corea del Nord non sono nel 2024 ma nel 113?).

Lo zoo di Pyongyang, parte di un ampio progetto di modernizzazione voluto dal leader nordcoreano Kim Jong Un, ha riaperto i battenti presentando al pubblico non solo tradizionali attrazioni zoologiche, ma anche uno spazio dedicato alla storia naturale dotato delle più avanzate tecnologie.

Tra le curiosità più inaspettate per i visitatori stranieri figura il padiglione dei cani, che ospita razze da tutto il mondo, dai pastori tedeschi ai Shih Tsu. Non mancano poi spettacoli con animali addestrati a compiere veri e propri numeri, come cani "matematici" e colombe addestrate.

L'inaugurazione del nuovo zoo risale al 1959 su desiderio di Kim Il Sung, primo leader della nazione e nonno dell'attuale dirigente, segnando così la continua evoluzione di questo spazio ludico e culturale all'interno della capitale nordcoreana (dove i cittadini vengono svegliati ogni giorno a una certa ora).