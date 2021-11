NordPass svela le password più usate del 2021: è derby Napoli Juventus!

La nostra vita su internet è ormai sommersa di password. Ne abbiamo decine se non centinaia e a quanto pare, nonostante le linee guida ribadite anche durante il World Password Day per proteggersi online, sembra che qualcuno ancora continui a utilizzare combinazioni eccessivamente vulnerabili.

Tra le password più usate del 2020 ricordiamo, tra le altre, la stessa parola "password" e l'intramontabile "123456", ma ci saranno ancora?

NordPass, il noto servizio premium di gestione delle password, ha pubblicato i risultati della sua ricerca aggiornata al 2021 sulle più usate e vulnerabili nel mondo. I risultati parlano chiaro. In Italia il trono è sempre in mano a "123456" ma sono tante le curiosità:

123456 123456789 12345 12345678 qwerty juventus 000000 password andrea napoli francesco 111111 1234567 cambiami giuseppe alessandro antonio ciaociao amoremio francesca

Appare evidente come nomi propri e squadre di calcio siano tra le soluzioni più gettonate, ma in generale è interessante andare ad analizzarne il grado di complessità. Si va dal meno di un secondo per "123456789" fino alle ben tre ore di "giuseppe". Tra le prime 40 si annoverano anche soluzioni più creative, tra cui anche alcune imprecazioni che raggiungono un grado di complessità tale da richiedere fino a 12 giorni per la risoluzione.

Per scoprire tutti i dettagli di questa interessante ricerca, consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di NordPass, dove sarà possibile anche scaricare la lista per intero. Questi dati, oltre a regalarci un sorriso, tornano particolarmente utili per comprendere come ancora troppo spesso la scelta di una password sia un aspetto sottovalutato nell'impostazione della propria sicurezza personale.