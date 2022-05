NordVPN potrebbe essere costretta a rimuovere tutti i server di un Paese

Tra le VPN più chiacchierate rientra sicuramente NordVPN, soluzione utilizzata da un buon numero di persone. Questa volta, però, c'è una notizia non propriamente positiva. Infatti, NordVPN potrebbe essere costretta a rimuovere. non per sua volontà, tutti i server di un determinato Paese.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e 91mobiles, il Computer Emergency Response Team (CERT-in) in India ha ordinato a coloro che offrono servizi VPN all'interno di quel Paese di raccogliere e mettere in archivio i dati degli utenti per almeno cinque anni. Capite bene che una richiesta di questo tipo può andare per certi versi a "minare" il concetto di privacy che NordVPN e realtà simili cercano di mantenere intatto.

Sono arrivate in questo contesto le dichiarazioni di Entrackr Patricija Cerniauskaite, portavoce di Nord Security, società madre di NordVPN: "Ci impegniamo a proteggere la privacy dei nostri clienti: per questo motivo potremmo rimuovere i nostri server dall'India, nel caso non rimangano altre opzioni". Insomma, sembra proprio che si stia valutando di percorrere questa strada, a meno che non ci siano eventuali dietrofront.

Cosa succederà ai server di NordVPN legati all'India? Staremo a vedere, manca ancora qualche mese all'entrata in vigore della legge, quindi ci saranno sicuramente sviluppi. Nel frattempo, risultava interessante approfondire la questione.