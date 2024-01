NordVPN entra nel mondo delle eSIM: svelato Saily, sarà lanciato nel 2024

Tutti conosciamo le reti VPN di NordVPN. Ora, l'azienda dietro al servizio di Virtual Private Network ha deciso di lanciare Saily, un servizio eSIM globale che punta a fornire gli stessi servizi di un operatore telefonico tradizionale agli smartphone con il supporto per le SIM digitali.

Al momento, di Saily si sa ancora poco. Ciò che è certo è che si tratterà di un servizio eSIM globale, dunque attivo in tutto il mondo, che si affiancherà ai tradizionali provider di SIM ed eSIM. Ovviamente, per utilizzare Saily dovrete possedere uno smartphone compatibile con le eSIM: date un'occhiata al nostro approfondimento sulle eSIM per sapere di cosa si tratta.

Iscriversi a Saily è impossibile, almeno per il momento: il servizio, infatti, verrà lanciato ufficialmente solo più avanti nel corso del 2024. Tuttavia, sul sito web di Saily potete inserire la vostra mail per rimanere aggiornati con le novità sul servizio. Quest'ultimo viene presentato da Nord Security dicendo che "il team dietro a NordVPN è emozionato di introdurre Saily, un nuovo servizio eSIM pensato per aiutarti a rimanere connesso ovunque tu vada. Unisciti alla lista d'attesa per essere tra i primi a ricevere tutti i dettagli sul prossimo lancio".

Secondo Vykintas Maknickas, Head of Product Strategy di Nord Security, Sailiy vi eviterà di dover ricorrere alle reti Wi-Fi pubbliche quando starete viaggiando, sostituendo queste ultime con una connessione cellulare presente su scala globale e più sicura. Gli utenti "potranno scegliere tra dozzine di piani e centinaia di Paesi" per la propria tariffa eSIM.

In questo modo, inoltre, chi viaggia spesso potrà ridurre i costi del roaming legati alla propria tariffa su chiamate, messaggi e connettività al web, garantendosi al contempo la possibilità di rimanere in contatto con parenti e amici anche a grandi distanze da questi ultimi.