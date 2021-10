NordVPN, perché va aggiornato subito? Ecco l'annuncio ufficiale

Non sono in pochi gli utenti che stanno aggiornando NordVPN nella giornata del 7 ottobre 2021. Infatti, la stessa azienda dietro al noto servizio invita a effettuare subito un update.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, alcuni utenti si sono visti recapitare sul proprio indirizzo di posta elettronica un messaggio che consiglia di "aggiornare immediatamente all'ultima versione". Il motivo è da ricercarsi in una questione di sicurezza. Infatti, il team dietro al noto servizio VPN ha ufficializzato il fatto che le versioni dell'app Windows precedenti alla 6.37.5 non verranno più supportate.

NordVPN ha affermato di non riuscire a rilasciare i giusti fix per le vulnerabilità relativamente alle versioni non esattamente recenti del programma, motivo per cui ha deciso semplicemente di smettere di supportare il software più "datato". In questo contesto, non sarà più possibile per gli utenti che continueranno a utilizzare le versioni precedenti alla 6.37.5 connettersi al servizio VPN e sfruttare le altre funzionalità offerte dall'applicazione.

Insomma, per tutti coloro che usano NordVPN su Windows è caldamente consigliato effettuare l'aggiornamento all'ultima versione del programma. Per fare questo, basta semplicemente avviare l'app, premere sull'icona dell'ingranaggio presente in alto a destra e dare un'occhiata alla versione disponibile direttamente dalla scheda "General".

Per il resto, se volete approfondire il servizio coinvolto, potete farlo consultando la nostra prova di NordVPN. Potrebbe inoltre interessarvi dare un'occhiata al blog ufficiale di NordVPN per maggiori informazioni sulle singole versioni.