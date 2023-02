La Norimitsu Odachi è una spada di quasi 4 metri e pesante 15 chili, chi la usava?

Chi impugnava una spada come la Norimitsu Odachi? Alcuni potrebbero pensare a Gatsu, mentre altri affermano sia stata brandita da un gigante. Quello che sappiamo è che venne forgiata nel XV secolo dopo Cristo in Giappone, misurava 3,77 metri e pesava circa 14,5 chilogrammi.

La terra del Sol Levante era nota per la fabbricazione delle spade. Molto famosa è sicuramente la katana (anche a causa della sua associazione con i samurai), ma esistono altre lame meno conosciute prodotte nel corso dei secoli in Giappone, una delle quali è l'odachi: tipicamente curva e con una lunghezza di circa 90-100 cm.

A causa della sua grandezza, poiché alcune spade raggiungevano anche i due metri, l'arma cadde in disgrazia dopo un breve periodo di tempo perché non era pratica da utilizzare in battaglia. Nonostante ciò sappiamo che continuò ad essere utilizzata dai guerrieri e il suo uso si estinse definitivamente solo nel 1615.

Non sappiamo se la Norimitsu Odachi sia mai stata utilizzata in battaglia, ma per brandire una spada come questa sarebbe servita sicuramente una grande forza. È probabile le odachi siano state utilizzate dai fanti (come raccontano opere letterarie come l'Heike Monogatari e il Taiheiki) o impugnate dai guerrieri a cavallo.

È stato anche suggerito che una spada ingombrante come la Norimitsu sia stata forse utilizzata più come stendardo piuttosto che come arma. Opere di forgiature simili venivano talvolta collocate anche nei santuari shintoisti come offerta agli dei e dimostravano la grande abilità dei fabbri.