Norton acquisisce Avast per 8 miliardi di dollari, nasce nuovo colosso degli antivirus

Con un comunicato stampa rilasciato nella giornata di ieri, 10 agosto 2021, NortonLifeLock e Avast hanno annunciato l’unione in una nuova società di sicurezza informatica molto più grande in seguito all’acquisizione delle azioni di Avast da parte di NortonLifeLock, per un accordo bomba da oltre 8 miliardi di Dollari.

L’accordo in questione mira alla creazione di nuovi prodotti antivirus che combinino la protezione di Avast lato privacy con l’esperienza di NortonLifeLock per quanto riguarda la salvaguardia dell’identità dell’utente, soprattutto in questo periodo in cui gli attacchi ransomware sono in aumento.

Il pericolo di REvil, Ryuk, Maze, MedusaLocker e tanti altri ransomware è sempre dietro l’angolo e gli attacchi anche verso grandi aziende sono sempre più frequenti. A causa di offensive di questo tipo possono esserci gravi problemi in ogni settore: dalla pubblica amministrazione alle catene di fornitura tra piccole, medie e grandi imprese, qualsiasi realtà è potenzialmente a rischio.

Vincent Pilette, amministratore delegato di NortonLifeLock, ha dichiarato: “Questa transazione è un enorme passo avanti per la sicurezza informatica dei consumatori e alla fine ci consentirà di realizzare la nostra visione di proteggere e consentire alle persone di vivere la propria vita digitale in sicurezza. Con questa unione, possiamo rafforzare la nostra piattaforma di Cyber ​​Safety e renderla disponibile a più di 500 milioni di utenti. Avremo anche la capacità di accelerare ulteriormente l'innovazione per trasformare la Cyber ​​Safety”.

Ancora, l’amministratore delegato di Avast Ondřej Vlček ha affermato quanto segue: “In un momento in cui le minacce informatiche globali stanno crescendo, ma la penetrazione della sicurezza informatica rimane molto bassa, insieme a NortonLifeLock, saremo in grado di accelerare la nostra visione condivisa di fornire una protezione informatica olistica per i consumatori di tutto il mondo. I nostri team di talento avranno migliori opportunità di innovare e sviluppare soluzioni e servizi avanzati, con capacità migliorate dall'accesso a informazioni sui dati superiori. Attraverso i nostri marchi consolidati, una maggiore diversificazione geografica e l'accesso a una base di utenti globale più ampia, le attività combinate saranno pronte ad accedere alla significativa opportunità di crescita che esiste in tutto il mondo”.

