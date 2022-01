Norton nella bufera: critiche per l'installazione ed i consumi di energia di Norton Crypto

Sono passati poco più di sei mesi da quando Norton ha annunciato il lancio di Norton Crypto, il software di mining integrato nell'antivirus Norton 360 che, a quanto pare sarebbe difficile da rimuovere. Gli utenti però non hanno accolto la novità positivamente, e le critiche sono molto aspre.

Il giornalista Cory Doctorow, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha affermato senza mezzi termini che "Norton Antivirus ora installa subdolamente il software di mining sul vostro computer, e si trattiene il 15% delle criptovalute estratte come commissioni".

Altri spiegano che questo tool potrebbe provocare rincari importanti dell'energia elettrica, azzerando di fatto i guadagni generati da Norton Crypto, che funziona solo con le schede grafiche più prestanti. Ovviamente, la discussione si è spostata anche sul consumo di energia a livello mondiale ed il ricercatore di sicurezza Chris Vickery ha twittato che "Norton sta praticamente amplificando il consumo di energia in tutto il mondo, costando ai propri clienti un consumo di elettricità maggiore di quello che guadagnano con il mining. Il tutto mentre Norton realizza un sacco di profitti. E' disgustoso, è il suicidio di un marchio".

Alcuni utenti spiegano che sebbene Norton affermi che Norton Crypto si avvia solo con il permesso degli utenti, viene installato automaticamente sui sistemi "senza nemmeno una finestra di dialogo durante l'installazione". Di fatto, "non c'è alcun modo per impedirne l'installazione sul sistema o per disabilitarlo".

Sulla questione è intervenuto anche PCMag, secondo cui Norton deve confermare se ha intenzione di rendere più semplice la disinstallazione di Norton Crypto. Nel frattempo la compagnia ha affermato che "Norton Crypto è solo una funzionalità di attivazione e non è abilitata senza l'autorizzazione dell'utente. Se gli utenti hanno attivato Norton Crypto ma non desiderano più utilizzare la funzione, possono disabilitarla tramite Norton 360".