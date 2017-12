Norvegia: completato lo switch alla radio digitale, è il primo paese a dire addio all'FM

Nella giornata di ieri la Norvegia ha annunciato la fine della transizione verso la radio digitale. Il paese nordeuropeo è il primo paese al mondo a chiudere le trasmissioni nazionali delle radio che utilizzavano le frequenze FM, nonostante le lamentele degli utenti.

La transizione, che ha avuto inizio lo scorso 11 Gennaio, è stata portata a termine per permettere agli utenti di ottenere una migliore qualità del suono, un numero maggiore di canali e più funzioni, il tutto ad un costo otto volte inferiore a quello delle radio FM, secondo le autorità.

La mossa però è stata soggetta a non poche critiche, in particolare alcuni hanno sollevato dei problemi tecnici e di copertura della rete DAB, che non sarebbe sufficiente per coprire tutto il paese.

Inoltre, gli utenti dal loro canto si sono lamentati in quanto sono stati obbligato ad acquistare nuovi ricevitori o adattatori, ad un prezzo che va dai 100 ai 200 Euro.

Attualmente, infatti, meno la metà degli automobilisti (il 49%) sono in grado di ascoltare la radio attraverso DAB, ma a ciò bisogna anche aggiungere che uno studio pubblicato di recente ha mostrato un calo del 10% degli ascoltatori su base quotidiana, con l'emittente NRK che ha perso il 21% del proprio pubblico.

Il capo della DRN, Ole Jorgen Torvmark, in un comunicato stampa ha affermato che "si tratta di un grande cambiamento e dobbiamo dare agli ascoltatori il tempo di adattarsi alla radio digitale".

Ricordiamo che anche il Governo Gentiloni attraverso un provvedimento ha deciso di mandare in pensione la Radio FM, ma in Italia lo switch avverrà a partire dal 2020.