La Norvegia 'nemica dell'ambiente'? La nuova accusa degli attivisti

Si parla tanto di tecnologie "green", di tutela dell'ambiente, di salvaguardare il pianeta, di trovare soluzione all'inquinamento ed al cambiamento climatico, eppure, recentemente il governo norvegese ha approvato ben 19 progetti su petrolio e gas per un valore di oltre 18 miliardi di dollari, indignando fortemente gli ambientalisti.

Il ministro del petrolio e dell'energia, Terje Aasland, ha infatti dichiarato in una nota ufficiale che i nuovi progetti garantiranno posti di lavoro e, ci ha tenuto a precisare, che "forniranno le basi" per le prossime tecnologie "green" necessarie per sviluppare l' energia eolica, l'idrogeno e la cattura e lo stoccaggio del carbonio rilasciato in atmosfera.

"Con questi progetti, garantiremo una nuova produzione energetica per poter mantenere le consegne norvegesi ad un livello elevato. Inoltre, sono anche un importante contributo alla sicurezza energetica dell'intera Europa", ha spiegato il ministro.

D'altronde, la Norvegia è un importante produttore di petrolio e gas, riuscendo a diventare anche il più grande fornitore in Europa da quando, l'anno scorso, ha superato la Russia a cui sono state tagliate le consegne dopo l'inizio del conflitto.

I 19 progetti prevedranno quindi l'apertura di nuovi giacimenti, l'estensione quelli già esistenti di petrolio e gas ed investimenti per aumentare il tasso di recupero degli idrocarburi nel Mare del Nord e nel Mare di Norvegia.

Ovviamente le organizzazioni ambientaliste non hanno preso positivamente la notizia, criticando aspramente la decisione ed affermando che tutto ciò andrebbe di fatto contro la transizione verde e rallenterebbe gli sforzi per sviluppare l'energia rinnovabile.

Karoline Andaur, la responsabile del WWF Norvegia, ha affermato lapidariamente in un tweet: "Un giorno triste per il clima".

A lei si sono aggiunte le dichiarazioni di Halvard Haga Raavand di Greenpeace: "Si tratta di 200 miliardi di corone investite per rafforzare la crisi climatica e distruggere il nostro futuro comune".

Sicuramente la scelta della Norvegia potrebbe essere definita "anacronistica", soprattutto considerando che nel 2021 l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha raccomandato di non aprire nuovi giacimenti di petrolio e gas nel tentativo di raggiungere la neutralità del carbonio entro la metà del secolo e tenere sotto controllo il riscaldamento globale.

Secondo voi il governo norvegese ha fatto una scelta condivisibile oppure è da condannare?