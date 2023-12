In Norvegia trovata una nave sepolta con il metodo vichingo, prima dei vichinghi

In Norvegia, nel tumulo funerario di Herlaugshagen, gli archeologi hanno scoperto il più antico sepolcro navale conosciuto, risalente a prima dell'era vichinga. Questa scoperta, avvenuta in una collina erbosa a Leka, un comune della Norvegia, ha rivelato diversi grandi rivetti che avrebbero tenuto insieme la nave, nonché resti di legno.

Geir Grønnesby, archeologo presso l'Università Norvegese di Scienze e Tecnologia (NTNU), che ha guidato le indagini, ha confermato che le dimensioni dei rivetti della nave e il legno conservato attorno a diversi di essi indicano buone condizioni di conservazione. Con un diametro di circa 60 metri e un'altezza di 7 metri, il tumulo poteva facilmente contenere una nave.

La datazione al radiocarbonio del legno conservato ha stabilito che la nave è stata costruita intorno al 700 d.C., quindi precedente all'epoca vichinga, che va dal 793 al 1066. Questo sepolcro navale è unico per la sua datazione precoce, aiutando a colmare il divario tra la tradizione scandinava di seppellire le persone in navi e il famoso ritrovamento di Sutton Hoo in Inghilterra, risalente al VII secolo.

Registrazioni locali indicano che il sito era stato scavato più volte nel XVIII secolo, e resoconti scritti mostrano che sono stati rinvenuti numerosi manufatti, tra cui parte di un muro, chiodi di ferro, un bollitore di bronzo, ossa di animali, uno strato di carbone e uno scheletro seduto con una spada. Sfortunatamente, tutti questi oggetti sono andati perduti negli anni '20.

Nonostante le perdite, la nuova ricerca offre agli archeologi una visione più approfondita della storia dei sepolcri navali in questa regione. Grønnesby ha sottolineato che la scoperta è stata fatta più a nord rispetto a molti dei precedenti sepolcri navali monumentali conosciuti, indicando che l'esperienza marittima e il contatto su vasta area erano standard molto prima dell'epoca vichinga.

A proposito, ecco come il Sole ci ha raccontato la storia dei vichinghi e tutti i falsi miti che riguardano i guerrieri norreni.