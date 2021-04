Norvegia si unisce al treno delle valute digitali: avviata la prima fase di test

In Europa si è conclusa l’ultima consultazione pubblica per l’Euro digitale, valuta virtuale che in futuro funzionerà assieme ai contanti in tutti i Paesi dell’Eurozona. Il mondo delle CBDC ha interessato però anche la Norvegia, dove la banca centrale ha annunciato che inizierà a testare diverse soluzioni per una sua valuta digitale.

L’annuncio da parte della Norges Bank è stato riportato da Anadolu Agency: “La ricerca di Norges Bank sulle CBDC dura da ben quattro anni. Un nuovo elemento che andrà avanti saranno i test tecnici combinati con un'ulteriore analisi della necessità e delle implicazioni dell'introduzione di un CBDC”.

Considerato che attualmente la Norvegia costituisce già il Paese più “cashless” (senza contanti) al mondo e considerato che le criptovalute stanno interessando sempre di più sia investitori che banche e autorità nazionali per la loro sicurezza e praticità d’utilizzo, questo passaggio era alquanto prevedibile ma necessiterà ancora di almeno due anni di test, come confermato anche dal governatore della Norges Bank Øystein Olsen: “Sono necessarie ulteriori conoscenze per essere in grado di decidere se l'emissione di una CBDC è appropriata”.

Ad oggi si contano pochi precedenti nel mondo delle valute digitali, con la Cina che guida la corsa alla “moneta 2.0” grazie ai test avviati nell’ottobre 2020 e che hanno visto l’emissione di 10 milioni di yuan per 50.000 cittadini. Nel caso del Digital Euro, invece, è già stato chiarito che ora sarà necessario proseguire con una fase di indagine che solo al termine tra “diversi anni” permetterà di stabilire come strutturare la valuta digitale dell’Eurozona, garantendo la massima tutela e sicurezza per i cittadini europei.

Anche nel Regno Unito, intanto, sembrerebbe farsi largo l’idea di una valuta digitale nazionale detta per ora, in maniera alquanto scherzosa, “Britcoin”.