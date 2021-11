Avete nostalgia del menu Start di Windows 10? Ecco Start11, il tool perfetto per voi

Windows 11 è stato lanciato all'inizio di ottobre ed è stato apprezzato da moltissimi utenti, benché abbia ancora diversi problemi da risolvere, come i bug e i rallentamenti di alcune app di sistema. Una feature che ha diviso gli utenti, però, è il nuovo design del menu Start, che è cambiato completamente sia rispetto a Windows 10 che a Windows 8.

Microsoft ha cercato di modificare il menu Start del proprio sistema operativo per anni, portando avanti i primi tentativi fin dal 2012, con l'uscita di Windows 8: in ogni caso, però, le critiche degli utenti sono state tali che l'azienda è dovuta tornare sui propri passi e adottare dei compromessi nell'UI di sistema. Con Windows 11, però, sembra che Microsoft sia intenzionata a creare una nuova esperienza desktop e mantenerla, al netto delle critiche dei fan, a cui non viene data la possibilità di tornare a un menu start "classico".

In realtà, Windows 11 permette lo spostamento della barra Start nella consueta posizione sulla sinistra dello schermo, ma non possiede il classico menu di Windows 10. Per questo, Stardock ha ideato e lanciato Start11, un tool che permette di adattare il menu principale di Windows 11 a quello di Windows 10, più convenzionale e user-friendly per molti utenti. In calce alla notizia potete guardare uno screenshot di Start11 in funzione e potete dare un'occhiata al video di lancio del tool.

Start11 ha già passato diversi mesi in beta, ma non replica alla perfezione tutto il menu di Windows 10, poiché alcune funzionalità sono state rimosse da Microsoft, ma permette comunque di ottenere un'esperienza vicina a quella del precedente sistema operativo. L'app è disponibile sul sito del produttore per 5,99 Dollari.