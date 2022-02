Nostalgia da sala giochi? Su Amazon è in offerta a 30 euro il mini cabinato

Dopo aver trattato gli sconti di Amazon relativi alla RAM Crucial Ballistix, torniamo ad approfondire le proposte del ben noto portale e-commerce. Questa volta facciamo per certi versi un salto nel tempo, dato che in offerta c'è un mini cabinato.

Più precisamente, il prodotto Thumbs Up! THUTZ viene adesso venduto a 30,19 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, in precedenza il costo del dispositivo ammontava a 34,99 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 14% (o meglio, lo sconto è di 4,80 euro).

Al netto di quanto è possibile risparmiare, ciò che risulta più interessante in questo caso è proprio la natura del prodotto coinvolto, visto che non esattamente tutti potrebbero essere a conoscenza dell'esistenza di questi mini cabinati da tenere in mano. L'immagine presente in calce alla notizia spiega di cosa si tratta meglio di mille parole: vi basti sapere che lo schermo TFT è da 2,5 pollici e sono richieste tre batterie AA (non incluse).

In ogni caso, il modello proposto da Amazon (non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon) include 240 giochi a 16 bit. Certo, probabilmente giocare ai vari titoli in questo modo non è propriamente l'esperienza più comoda offerta dal mercato, ma magari potrebbe generare più di qualche sorriso ai più piccini (nonché imbarcare nell'onda della nostalgia i genitori).

Per il resto, ricordiamo che su Amazon ci sono anche veri cabinati, ovvero che dispongono di dimensioni classiche. In quel caso però chiaramente il prezzo è ben più elevato.