Nostalgia dei vecchi tempi che non hai mai vissuto? Colpa dell'anemoia

"Ah, i bei vecchi tempi". Nel profondo delle nostre emozioni, c'è un sentimento che va oltre la semplice nostalgia: l'anemoia, il desiderio di tempi che non abbiamo mai conosciuto. La parola "nostalgia" ha origini antiche, coniata nel XVII secolo da un medico svizzero per descrivere la malinconia dei mercenari lontani da casa.

Oggi, la usiamo per esprimere un affetto per il passato, per luoghi e persone che abbiamo conosciuto (e può persino ridurre il dolore). Cosa succede quando sentiamo nostalgia per un'epoca o un luogo che non abbiamo mai vissuto? Questo è l'anemoia, un fenomeno affascinante e complesso.

Il filosofo Prof. Felipe De Brigard della Duke University ha proposto una visione più ampia della nostalgia, sostenendo che può basarsi non solo sui ricordi ma anche sull'immaginazione. La memoria, infatti, non è una semplice registrazione degli eventi, ma una simulazione creativa di essi.

In questo contesto, l'anemoia emerge quando la nostra mente, influenzata da racconti e propaganda sul passato, crea una simulazione di tempi e luoghi mai vissuti, suscitando in noi un desiderio di esperienze mai avute. Questo tipo di nostalgia potrebbe essere particolarmente forte se ci sentiamo insoddisfatti della nostra situazione attuale.

Alcuni psicologi e scienziati politici ritengono che possa giocare un ruolo nella crescita dei movimenti populisti, come il "Make America Great Again" negli Stati Uniti o le campagne Brexit nel Regno Unito. Molti giovani elettori sembrano essere suscettibili alla propaganda basata sulla nostalgia, e l'anemoia potrebbe spiegare questo fenomeno.

Questi giovani potrebbero essere attratti da politici che promettono un ritorno ai "bei vecchi tempi", anche se quei tempi sono solo un prodotto della loro immaginazione (anche se non tutti sono capaci di utilizzarla).